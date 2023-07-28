رسميًا.. استبعاد يوفنتوس من البطولات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الجمعة، استبعاد يوفنتوس الإيطالي من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل 2023-2024 كعقوبة إدارية.

وكان من المفترض أن يشارك يوفنتوس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وهي ثالث أهم بطولة على مستوى البطولات الأوروبية للأندية، بعد دوري الأبطال، والدوري الأوروبي.

وكان يوفنتوس أنهى الدوري الإيطالي في الموسم الماضي في المركز السابع، بعد خصم 10 نقاط من رصيده، بسبب قضايا المكاسب الرأسمالية المزورة، ليكتفي بالتأهل إلى بطولة دوري المؤتمر.

نص بيان يويفا بشأن استبعاد يوفنتوس

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا رسميًا قال فيه "أقرت هيئة الرقابة المالية باليويفا، بأن يوفنتوس انتهك الإطار التنظيمي للاتحاد، وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس الماضي، ونتيجة لذلك، استقرت الهيئة على عدد من القرارات".

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه "نعلن استبعاد يوفنتوس من المشاركة ببطولات الاتحاد الأوروبي للرجال في موسم "2023-2024".

وتابع يويفا "كما قررنا فرض غرامة مالية إضافية بقيمة 20 مليون يورو على النادي، من بينها 10 ملايين مشروطة ولن يتم تطبيقها إلا إذا كانت البيانات المالية السنوية للنادي لسنوات 2023 و2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة المنصوص عليها".

موقف يوفنتوس بعد قرارات يويفا

من جانبه، أعلن يوفنتوس أنه يتقبل هذه القرارات، ولن يتقدم بأي طعن أو استئناف عليها.

وكانت تقارير صحفية إيطالية سابقة أشارت إلى أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم لاستبعاده من بطولة دوري المؤتمر مقابل تفادي عقوبات أكبر في الموسم بعد المقبل، بسبب الانتهاكات المالية.

Press Release | Closure of the UEFA Club Financial Control Body proceedings — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 28, 2023

من يشارك في دوري المؤتمر بعد استبعاد يوفنتوس؟

وبعد استبعاد يوفنتوس، سيشارك في دوري المؤتمر ممثلًا عن إيطاليا فيورنتينا، الذي احتل المركز الثامن في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي.

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