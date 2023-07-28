الخارجية الفرنسية: نعتبر محمد بازوم الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن باريس لا تعترف بالسلطة الجديدة في النيجر، وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديموقراطيا"، الرئيس الوحيد لتلك الجمهورية.

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وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها: "نكرر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر من دون تأخير".

وأضافت الوزارة: "نكرر بأقوى العبارات مطالبة المجتمع الدولي الواضحة بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا".

أول ظهور علني للجنرال عبد الرحمن تشياني

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي في النيجر بعد الاستيلاء على السلطة يوم الأربعاء.

وفي أول ظهور علني له، اليوم الجمعة، على التلفزيون الرسمي؛ قال "تشياني" إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

أضاف أنه "في عهد الرئيس محمد بازوم، كان هناك خطابا أراد أن يجعل الناس يعتقدون أن كل شيء على ما يرام، بينما الواقع القاسي يحمل موت ونازحين وإذلال وإحباط".

تابع: "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد رغم التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من الشركاء الخارجيين".

وتولى الجنرال عبد الرحمن تشياني، قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2015 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.