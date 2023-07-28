الوحدة الإماراتي يهزم الكويت في أولى مباريات موسيماني

تمكن الوحدة الإماراتي من الفوز على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية.

وانتظر الفريقان حتى الثلث ساعة الأخير لتسجيل الأهداف، إذ سيطر التعادل السلبي على المباراة حتى الدقيقة 73.

ويأتي الفوز في أول مباراة رسمية للوحدة الإماراتي تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق.

الوحدة يتساوى مع الرجاء

وتقاسم الوحدة الإماراتي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الرجاء البيضاوي المغربي، علمًا بأن كليهما لديهما نفس فارق الأهداف +1.

وكان الرجاء فاز في وقت سابق من اليوم على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 ضمن المجموعة ذاتها.

من جانبه، تساوى الكويت مع شباب بلوزداد في المركز الأخير بلا نقاط حتى الآن.

الوحدة يسجل ثنائية.. وهدف الكويت لا يكفي

وتقدم الوحدة بهدف أول في الدقيقة 73 عن طريق سهيل المنصوري بعدما تسلم كرة بينية رائعة، وانطلق من الناحية اليسرى، لينفرد بالمرمى، ويسدد في الشباك لحظة خروج الحارس.

وعزز جواو بيدرو تقدم الوحدة بعد 4 دقائق فقط، إذ تسلم كرة بينية طولية بطريقة رائعة، ثم سددها ليتصدى لها الحارس، إلا أن لاعب الوحدة تابع كرته إلى داخل الشباك.

ونجح الكويت في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بتوقيع أحمد الظفيري، الذي استغل خطأ دفاعي إماراتي.