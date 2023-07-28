السعودية تواجه البحرين في البطولة الخليجية للناشئين لكرة السلة

يواجه المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة نظيره البحريني غدًا السبت على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الدور نصف النهائي للبطولة الخليجية المؤهلة للنهائيات الآسيوية تحت 16 عامًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة عند الساعة 07:30 مساءً.

من جانبه، يلتقي منتخب قطر نظيره الكويتي عند الساعة 05:00 مساءً على نفس الصالة.

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وتختم منافسات البطولة بعد غدٍ الأحد، حيث تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الساعة 05:00 مساءً، ثم المباراة النهائية عند الساعة 07:30 مساءً .

جدير بالذكر أن الفائز سيتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 12 حتى 19 يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 12 منتخبًا.