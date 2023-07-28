مدير “كأس الملك سلمان للأندية” يرد على الاتهامات ويوضح آلية تسجيل اللاعبين

رد معيض الشهري، مدير بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية) 2023 على اتهامات التونسي طارق جراية، مدرب الأهلي طرابلس الليبي، بعد مباراة الهلال ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وقال الشهري، في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، "استغربت ما قاله مدرب الأهلي طرابلس، نحن كلجنة منظمة ومسؤولين نتعامل مع الكل بسواسية ولا يوجد تفرقة".

وأضاف "هناك خطوتان من أجل تسجيل اللاعبين، الأولى التسجيل في قائمة الاتحاد العربي وآخر يوم كان 25 يوليو في الثانية عشر مساءً، وبإمكان أي نادٍ وضع الأسماء التي يرغب في تسجيلها في هذه القائمة".

وتابع مدير البطولة "الخطوة الثانية تتمثل في اعتماد الاتحادات المحلية للقوائم، وكل فريق لديه قبل المباراة بساعتين لاعتماد أسماء لاعبيه".

مدرب الأهلي طرابلس غاضب

وكان طارق جراية أدلى بتصريحات غاضبة بعد مباراة فريقه ضد الهلال أمس الخميس، قال فيها "سمحوا للأندية الأخرى بإضافة لاعبين صباح يوم المباراة، رغم رفض طلبنا".

وأضاف "سأحترم نفسي وأنهي هذا المؤتمر الصحفي".

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وغادر المدرب التونسي قاعة المؤتمر الصحفي دون الرد على أي سؤال.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي طرابلس والهلال انتهت بالتعادل السلبي.

الأهلي طرابلس يحتوي الأزمة

من جانبه، حاول الأهلي طرابلس احتواء الأزمة، فأصدر بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، قال فيه "إننا حين نستذكر إخوتنا في المملكة فهم أهل الكرم والضيافة والأصالة العربية ولا يمكن أن نذكرهم بغير ذلك، وإن استضافتهم لدوري الأندية العربية ما هو إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة لإخوتها العرب في مختلف المحافل".

وأوضح النادي الليبي "أي نقاش قد يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه ملامًا بين الإخوة يمكن تجاوزه بعيدًا عن وسائل الإعلام التي تسعى لتعكير صفو لقاء الإخوة".

وأضاف النادي في بيانه "ومن هذا المنطلق فإن النادي الأهلي وهو في مستهل مشاركته العربية يحث الجميع عن ألا تخرج الأمور عن كونها منافسة كروية تنتهي أحداثها بنهاية المباراة وتبقى علاقتنا بالأشقاء تسودها روح الأخوة".

واختتم الأهلي طرابلس بيانه "نسأل الله أن يوفق الجميع وأن نعطي انطباعًا لكل العالم على قدرة العرب على تنظيم المحافل الدولية ونشكر الرئيس والأمين العام بالاتحاد العربي لكرة القدم، وأمير أبها على مجهوداتهم الكبيرة في إنجاح هذا المحفل العربي الهام وظهوره بالشكل المميز والمشرف".