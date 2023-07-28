بمشاركة رونالدو.. النصر يفشل في فك شفرة الشباب

فشل النصر في تحقيق الفوز على نظيره الشباب، مكتفيًا بتعادل سلبي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بالطائف، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية).

وهدد النصر مرمى الشباب في أكثر من مناسبة، إلا أن تألق الدفاع والحارس كيم سيونج جيو حال دون تسجيل أهداف.

وبدأ النصر المباراة بتشكيلة تضم عددًا من اللاعبين الاحتياطيين، إذ فضل المدرب البرتغالي لويس كاسترو إراحة بعض لاعبيه الأساسيين، الذين شاركوا في مباراة إنتر ميلان الودية أمس الخميس في اليابان.

لكن كاسترو دفع بنجومه الأساسيين في الشوط الثاني، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، وأندرسون تاليسكا، كما شهدت المباراة مشاركة الإيفواري سيكو فوفانا، الوافد الجديد.

وفي أبرز لقطات المباراة، تسلم رونالدو كرة بينية طولية مميزة عند الدقيقة 74، ثم حولها مباشرة بتسديدة "على الطائر" إلى داخل الشباك.

وقبل أن يحتفل رونالدو بهدفه الصاروخي، ألغى الحكم الهدف بسبب تسلل النجم البرتغالي، وتأكد من القرار بعد مراجعة حكم تقنية الفيديو.

الصدارة تبقى مصرية

وبهذه النتيجة حصد كل من النصر والشباب نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، ليتقاسمان المركز الثاني بالمجموعة بعد نهاية الجولة الأولى.

بدوره، ظل الزمالك المصري في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما تغلب على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة في مباراة أقيمت في وقت سابق من اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

ويلعب النصر ضد الاتحاد المنستيري يوم الإثنين المقبل. ضمن الجولة الثانية، فيما يواجه الشباب الزمالك في اليوم نفسه.