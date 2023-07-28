وزير الخارجية لنظيره السويدي: نرفض المحاولات المسيئة للقرآن الكريم.. ونطالب بإجراءات فورية لوقف الأعمال المتطرفة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، يوم الجمعة، من وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم.

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‌‎وجدّد وزير الخارجية في بداية الاتصال، رفض المملكة العربية السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

‌‎وأكد خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات.

‌‎من جهته، أعرب وزير خارجية مملكة السويد عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبراً عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي.

وشدد وزير الخارجية السويدي، على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.