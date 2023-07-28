روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية

كشف مسؤول دبلوماسي روسي، يوم الجمعة، أن بلاده تعتزم إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية، معتبرًا أنها "مسألة وقت"، حسب وكالة "أ ش أ".

وقال ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، أن بلاده ستعمل على مسألة إلغاء التأشيرات مع الدول الأفريقية.

عودة روسيا إلى أفريقيا

وقال بوجدانوف - فى تصريحات للصحفيين، على هامش القمة الروسية الأفريقية فى سانت بطرسبورج، إن شعار "عودة روسيا إلى أفريقيا" يعنى وجودها المادى والدبلوماسى والرسمى في الدول الأفريقية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية شهدت نمواً، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريباً، على الرغم من الوباء والعقوبات.

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وأضاف بوتين، خلال مشاركته في القمة الروسية الأفريقية، يوم الجمعة، أن روسيا ستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية للدول الأفريقية لتخفيف الديون.

قمة روسيا أفريقيا 2023

تابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار، وفي آخر الطلبات الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار لهذه الأغراض".

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وانطلقت، الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وتستمر يومين، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.