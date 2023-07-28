كأس الملك سلمان للأندية.. الزمالك يتصدر والوحدة والرجاء ينتصران

انتهت مباريات اليوم الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية)، والمقامة على الأراضي السعودية.

وانطلقت بطولة كأس الملك سلمان للأندية أول أمس الخميس، وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

وأقيمت 4 مباريات في اليوم الثاني من البطولة، شهدت 3 منها انتصار أحد الفريقين على الآخر، بينما سيطر التعادل السلبي على واحدة.

ولُعبت 4 مباريات، 2 ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثالثة، ومثلهما في المجموعة الرابعة.

ملخص مباريات اليوم الثاني من كأس الملك سلمان للأندية

الرجاء ينتصر بهدف قاتل

استهل الرجاء المغربي مشواره في كأس الملك سلمان للأندية بفوز قاتل على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 ضمن المجموعة الرابعة.

افتتح شباب بلوزداد التسجيل في الدقيقة 9، ثم تعادل الرجاء في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 94 أحرز الفريق المغربي هدفا قاتلا، ليقتنص أول ثلاث نقاط في البطولة العربية.

الرجاء المغربي يقلب الطاولة بهدف قاتل⚽️

شباب بلوزداد الجزائري 1 × 2 الرجاء المغربي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #S pic.twitter.com/F78MEagnju — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023

الزمالك يكتسح برباعية

ولحساب المجموعة الثالثة، اكتسح الزمالك المصري نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4-0.

وجاءت رباعية الزمالك عن طريق كل من بشير بن سعد، حارس مرمى الاتحاد المنستيري التونسي، عن طريق الخطأ، وأحمد مصطفى "زيزو"، والبديل سيد عبدالله "نيمار"، في الدقائق 27، و43، و56، و64 على الترتيب.

الوحدة يتخطى عقبة الكويت

تمكن الوحدة الإماراتي من الفوز على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 2-1 ضمن المجموعة الرابعة.

ويأتي الفوز في أول مباراة رسمية للوحدة الإماراتي تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق.

وتأخرت الأهداف في المباراة، إذ أحرز سهيل المنصوري وجواو بيدرو هدفي الوحدة في الدقيقتين 73 و77 على التوالي، بينما أحرز الكويت الكويتي هدفًا متأخرًا عن طريق أحمد الظفيري في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.

النصر والشباب يرتضيان بالتعادل

وتقاسم النصر والشباب نقاط مباراتهما التي أقيمت ضمن المجموعة الثالثة، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، دون أن يتمكن من التسجيل، علمًا بأنه هز شباك الشباب بهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ترتيب المجموعة الثالثة

الزمالك المصري.. 3 نقاط.

النصر.. نقطة واحدة.

الشباب.. نقطة واحدة.

الاتحاد المنستيري التونسي.. بلا نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة

الوحدة الإماراتي.. 3 نقاط.

الرجاء المغربي.. 3 نقاط.

الكويت الكويتي.. بلا نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري.. بلا نقاط.