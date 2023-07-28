البطاقات الملونة أبرز ظواهر الجولة الأولى من كأس الملك سلمان

ظهرت البطاقات الملونة بغزارة في مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية)، لتسجل أبرز ظواهر الجولة.

وأُسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من البطولة، مساء أمس السبت، بعد إقامة 8 مباريات على مدار يومين.

وانطلقت بطولة كأس الملك سلمان للأندية أول أمس الخميس بمشاركة 16 فريقًا في 3 مدن سعودية.

وشهدت المباريات الثماني التي أقيمت في الجولة الأولى من البطولة إشهار الحكام بطاقتين حمراوين، و35 بطاقة صفراء، بمعدل 4.37 بطاقة في كل مباراة.

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وتعتبر مباراة الاتحاد والترجي التونسي ضمن المجموعة الأولى هي الوحيدة التي لم تشهد أي بطاقات ملونة.

وشهدت الجولة الأولى جدلًا تحكيميًا، إذ أعلن الوداد البيضاوي المغربي اعتراضه على أداء الحكم المصري محمود البنا، الذي أدار مباراة الفريق ضد السد القطري في افتتاح البطولة، علمًا بأن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

واحتج الوداد على قرار محمود البنا بطرد يحيى جبران بعد تدخل عنيف على لاعب السد.

البطاقات الملونة تسيطر على الجولة الأولى

وفيما يلي نستعرض عدد البطاقات الملونة في كل مباراة من مباريات الجولة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية.

الوداد المغربي والسد القطري.. بطاقة حمراء و6 بطاقات صفراء.

الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي.. بطاقة حمراء و6 بطاقات صفراء.

الأهلي طرابلس والهلال.. 4 بطاقات صفراء.

الاتحاد والترجي التونسي.. لا توجد بطاقات.

شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي.. 5 بطاقات صفراء.

الزمالك المصري والاتحاد المنستيري.. بطاقتان صفراوان.

الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.. 7 بطاقات صفراء.

النصر والشباب.. 5 بطاقات صفراء.