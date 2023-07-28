ترتيب مجموعات كأس الملك سلمان ومواعيد مباريات الجولة الثانية

تستعد الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية) لخوض مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة، على مدار يومي غدٍ الأحد، وبعد غدٍ الإثنين.

وانطلقت بطولة كأس الملك سلمان للأندية على الأراضي السعودية بمشاركة 16 فريقًا أول أمس الخميس، وأقيمت 8 مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات، بحيث لعب كل فريق مباراة واحدة حتى الآن.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية | 📋 نتائج مباريات اليوم الثاني من البطولة .. pic.twitter.com/MN5VKy6Xn9 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 28, 2023

مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس الملك سلمان

يوم الأحد

- الساعة 04:00 مساءً.. الوداد المغربي والأهلي طرابلس.. المجموعة الثانية.

- الساعة 06:00 مساءً.. الشرطة العراقي والترجي التونسي.. المجموعة الأولى.

- الساعة 08:00 مساءً.. الهلال والسد القطري.. المجموعة الأولى.

- الساعة 10:00 مساءً.. الاتحاد والصفاقسي التونسي.. المجموعة الثانية.

يوم الإثنين

- الساعة 04:00 مساءً.. الوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري.. المجموعة الرابعة.

- الساعة 06:00 مساءً.. الشباب والزمالك المصري.. المجموعة الثالثة.

- الساعة 08:00 مساءً.. الرجاء المغربي والكويت الكويتي.. المجموعة الرابعة.

- الساعة 10:00 مساءً.. الاتحاد المنستيري والنصر.. المجموعة الثالثة.

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ترتيب مجموعات كأس الملك سلمان بعد الجولة الأولى

ترتيب المجموعة الأولى

الاتحاد.. 3 نقاط.

الشرطة العراقي.. 3 نقاط.

الترجي التونسي.. بلا نقاط.

الصفاقسي التونسي.. بلا نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

الأهلي طرابلس.. نقطة واحدة.

الهلال.. نقطة واحدة.

السد القطري.. نقطة واحدة.

الوداد المغربي.. نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثالثة

الزمالك المصري.. 3 نقاط.

النصر.. نقطة واحدة.

الشباب.. نقطة واحدة.

الاتحاد المنستيري التونسي.. بلا نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة

الوحدة الإماراتي.. 3 نقاط.

الرجاء المغربي.. 3 نقاط.

الكويت الكويتي.. بلا نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري.. بلا نقاط.