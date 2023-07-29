العثور على رفات متسلق ألماني فُقد أثره قبل 37 عامًا

عُثر على رفات متسلق جبال ألماني اختفى في عام 1986 في نهر جليدي على الجانب السويسري من جبال الألب، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة مقاطعة فاليه.

وتم العثور على العديد من متسلقي الجبال المفقودين لعقود، وذلك مع انحسار الأنهار الجليدية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبعد نقل الرفات إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى فاليه بسيون، لفحصها ومقارنتها بالحمض النووي لأشخاص أُعلن عن فقدهم سابقًا في هذه المنطقة الجليدية، اتضح أنها تنتمي إلى متسلق اختفى قبل 37 عامًا.

الذوبان المتسارع للثلوج

ومن المفترض أن الذوبان المتسارع للثلوج في جبال الألب في السنوات الأخيرة سيؤدي إلى اكتشاف رفات أخرى لأشخاص تم الإبلاغ عنها هناك، وبعضها قد يعود إلى القرن الماضي.

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واعتُبر هذا المتسلق الألماني الذي كان يبلغ من العمر 38 عامًا يومها في عداد المفقودين نظرًا إلى عدم عودته من "نزهة جبلية"، حيث لم تتوصل عمليات البحث التي أجريت عام 1986 إلى العثور عليه.