رسائل فيديو قصيرة.. “واتساب” يطلق خاصية جديدة

أعلن تطبيق "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، إطلاق خدمة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن خاصية رسائل الفيديو الجديدة يجري حاليًا تعميمها على جميع المستخدمين.

