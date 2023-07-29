رسائل فيديو قصيرة.. “واتساب” يطلق خاصية جديدة

أعلن تطبيق "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، إطلاق خدمة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن خاصية رسائل الفيديو الجديدة يجري حاليًا تعميمها على جميع المستخدمين.

sometimes you just have to see it to believe it 👀 now you can capture the moment right when it happens with a Video Message. pic.twitter.com/QiDTRhRRJ6 — WhatsApp (@WhatsApp) July 27, 2023

وذكر "واتساب" في منشور على مدونته "غيّرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك".

وأضاف "يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة".

وتابع "يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة".

كيف تعمل خاصية "WhatsApp" الجديدة؟

1- الضغط على زر "الرسائل الصوتية" مرة واحدة، ليتحول إلى "رسائل الفيديو القصيرة".

2- يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز 60 ثانية.

3- الفيديو الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله حصريا للمرسل إليه.