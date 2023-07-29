سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وفد السعودية المشارك في مهرجان جرش

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم السبت، وفد المملكة المشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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وخلال اللقاء؛ أكد "السديري" أهمية المشاركة السعودية في فعاليات المهرجان عبر الهيئات الثقافية التي تعكس ما تمتلكه المملكة من ثقافة غنية وفنون أدائية.

مشاركة السعودية في مهرجان جرش

تأتي مشاركة المملكة في مهرجان جرش للثقافة والفنون ضمن جهود وزارة الثقافة ممثلةً في الهيئات والكيانات الثقافية؛ لتعزيز وتدعيم حضور الثقافة السعودية في المهرجانات والمناسبات العربية والعالمية، وتوطيد العلاقات الثقافية مع مختلف الدول، كما تعكس المشاركة حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وافتتح الجناح السعودي بمهرجان جرش أبوابه للزوار الخميس الماضي 27 يوليو، مقدماً للزوار صوراً عن حضارة وتراث المملكة، وجهودها في الحفاظ على إرثها العريق من الضياع والاندثار.