فرنسا تعلق مساعداتها التنموية للنيجر وتدعو لعودة النظام الدستوري

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، تعليق باريس جميع مساعداتها التنموية للنيجر على الفور، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي.

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وأضافت الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، أن القرار جاء بعد اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

ودعت الحكومة الفرنسية إلى عودة "النظام الدستوري" في النيجر، في ظل وجود الرئيس المنتخب محمد بازوم.

تطورات الوضع في النيجر

وأعلن الجيش في النيجر، يوم الأربعاء، السيطرة على السلطة في البلاد وعزل الرئيس محمد بازوم، المحتجز في القصر الرئاسي هو وعائلته.

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي في النيجر، في أول ظهور علني له، يوم الجمعة، على التلفزيون الرسمي؛ وقال إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

أضاف أنه "في عهد بازوم، كان هناك خطابا أراد جعل الناس يعتقدون أن كل شيء على ما يرام، بينما الواقع يحمل موت ونازحين وإذلال وإحباط.. النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد رغم التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من الشركاء الخارجيين".

وتولى الجنرال عبد الرحمن تشياني، قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2015 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.