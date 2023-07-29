كأس الملك سلمان للأندية.. مدرب الأهلي طرابلس يعتذر بعد تصرفه الغاضب

قدم التونسي طارق جراية، مدرب الأهلي طرابلس الليبي، اعتذاره بعد تصرفه الغاضب عقب التعادل مع الهلال السعودي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وقال طارق جراية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مباراة الأهلي طرابلس ضد الوداد المغربي غدًا الأحد، "أعتذر لكل مواطن سعودي عن سوء الفهم الذي وقع بسبب ما حدث بعد لقاء الهلال، من المستحيل أن أسيء لهم".

وأضاف المدرب التونسي "أدعم الرياضة السعودية، وأعرف أن السعودية دومًا ما ترحب بضيوفها".

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وأوضح "ليست لدي أي مشكلة مع الإعلام السعودي، كنت أقصد الإعلام المتواجد في مؤتمر الهلال، ولا أريد شخصنة ما حدث".

واختتم جراية تصريحاته بالقول "أنا أحب السعودية، قلت ذلك فور وصولنا إلى هنا.. كانت لدي فقط مشكلة مع اللجنة المنظمة، وتم حل الموضوع".

مدرب الأهلي طرابلس يطلق تصريحات غاضبة

كان جراية خرج بتصريحات غاضبة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه ضد الهلال في كأس الملك سلمان للأندية يوم الخميس الماضي.

وقال جراية وقتها "سمحوا للأندية الأخرى بإضافة لاعبين صباح يوم المباراة، رغم رفض طلبنا".

وأضاف "سأحترم نفسي وأنهي هذا المؤتمر الصحفي".

وغادر المدرب التونسي قاعة المؤتمر الصحفي دون الرد على أي سؤال.

يذكر أن الأهلي طرابلس تعادل مع الهلال بدون أهداف في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

ويستعد الأهلي طرابلس لملاقاة الوداد غدًا ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة ذاتها.