فابينيو ينهي مشوار طارق حامد مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد سيقيد البرازيلي فابينيو، الذي اقترب من الانضمام إلى الفريق، على حساب المصري طارق حامد.

وأكدت صحيفة "عكاظ" أن الاتحاد أصبح قريبًا من ضم فابينيو، رغم التقارير التي تحدثت عن إمكانية فشل الصفقة بسبب عدم السماح للاعب البرازيلي باصطحاب "كلابه" الممنوع دخولها إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي نونو سانتو ينوي قيد فابينيو على حساب طارق حامد في قائمة الفريق في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

ولفتت إلى أن طارق حامد سيكمل بطولة كأس ملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) مع فريق النمور، على أن يرحل ليفسح المجال للوافد البرازيلي الجديد قبل انطلاق الدوري السعودي.

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طارق حامد يشارك مع الاتحاد في كأس الملك سلمان

ويلعب طارق حامد مع الاتحاد منذ الصيف الماضي، حيث توج مع الفريق بلقب الموسم الماضي من الدوري السعودي.

ويشارك الاتحاد في كأس الملك سلمان الجارية في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الترجي، والصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي.

وشارك طارق حامد مع الاتحاد في مباراة الترجي التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وانتهت بفوز الفريق السعودي بنتيجة 2-1.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الصفاقسي غدًا الأحد في الجولة الثانية.