تنبيه من “الأرصاد”: رياح شديدة على المدينة المنورة

قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع أن هبوب رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، مضيفاً أن تأثيراتها تشمل تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعاً للأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى 40 – 49 كيلومتراً.

وأفاد المركز في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع وبدر وينبع والعلا والعيص، تبدأ في الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

في السياق نفسه، نبّه الركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على محافظات الحناكية والمهد وخيبر، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية 3 – 5 كيلومترات.

فيما أوضح أن الحالة تبدأ في الـ 10 صباحاً، وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

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