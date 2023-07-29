الهلال يواجه السد.. مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد إقامة مباريات عدة، سواء على مستوى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، أو على مستوى المباريات الودية التحضيرية التي تخوضها الأندية الأوروبية الكبرى.

وتقام اليوم 4 مباريات في الجولة الثانية لحساب المجموعتين الأولى والثانية في كأس الملك سلمان للأندية، لعل أبرزها القمة الآسيوية بين الهلال والسد القطري.

ويلتقي منتخب المغرب نظيره الكوري الجنوبي في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في نيوزلندا وأستراليا، علمًا بأن الفريق العربي تلقى خسارة قاسية على يد منتخب ألمانيا بنتيجة 0-6 في المباراة الأولى، يوم الإثنين الماضي.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كأس الملك سلمان للأندية

- الساعة 04:00 مساءً.. الوداد المغربي والأهلي طرابلس.. عبر شبكة قنوات SSC.

- الساعة 06:00 مساءً.. الشرطة العراقي والترجي التونسي.. عبر شبكة قنوات SSC.

- الساعة 08:00 مساءً.. الهلال والسد القطري.. عبر شبكة قنوات SSC.

- الساعة 10:00 مساءً.. الاتحاد والصفاقسي التونسي.. عبر شبكة قنوات SSC.

مباريات ودية

- الساعة 12:00 ظهرًا.. ليستر سيتي وليفربول.

- الساعة 02:00 ظهرًا.. مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

- الساعة 09:45 مساءً.. تشيلسي وفولهام.. عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

كأس مصر

- الساعة 06:00 مساءً.. الأهلي والداخلية.. عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

كأس العالم للسيدات

- الساعة 07:30 صباحًا.. كوريا الجنوبية والمغرب.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- الساعة 10:00 صباحًا.. سويسرا ونيوزلندا.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- الساعة 10:00 صباحًا.. النرويج والفلبين.. عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- الساعة 12:30 مساءً.. ألمانيا وكولومبيا.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.