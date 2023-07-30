ماني يحصل على 80 مليون يورو من النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية أن صفقة الدولي السنغالي ساديو ماني التي ستتم بعد الكشف الطبي عليه، اليوم الأحد، في مدينة دبي الإماراتية، تمهيدًا للتوقيع رسميا لنادي النصر السعودي، ستكلف النادي العاصمي في العام الواحد 80 مليون يورو.

وكشف مصدر خاص لصحيفة "الرياضية" عن أن مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، سيوقِّع في اليوم ذاته عقدًا، يدافع بموجبه عن الأصفر العاصمي حتى 2026.

راتب ساديو ماني ماني مع النصر

ووفقًا للمصدر، بلغت عائدات النادي البافاري من الصفقة 30 مليون يورو، فيما سيتقاضى ماني 40 مليونًا راتبًا سنويًّا، إضافةً إلى عشرة ملايين "مكافآت البطولات" عند تحقيقها.

ولا يتبقى على انتقال ماني سوى التفاصيل النهائية بالإضافة إلى خضوعه للفحص الطبي.

بايرن ميونخ يتوجه إلى سنغافورة بدون ساديو ماني

وفي سياق آخر، توجه فريق بايرن ميونخ إلى سنغافورة، في ثاني محطة له بجولته الآسيوية استعدادا للموسم الجديد، بدون ساديو ماني

ولم يسافر ساديو ماني برفقة الفريق من العاصمة اليابانية طوكيو إلى سنغافورة صباح اليوم الأحد، حسب ما أكده بايرن ميونخ لوكالة الأنباء الألمانية.

وكشف بايرن ميونخ أن صاحب الـ31 عاما لم يتواجد على متن الطائرة المستأجرة التي تقل الفريق، لأنه "في المرحلة الأخيرة من المفاوضات" مع ناد آخر.

ولم يكن ساديو ماني ضمن قائمة بايرن ميونخ في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على كاواساكي فرونتال الياباني 1 / صفر أمس السبت، وقد تابع المباراة في الاستاد الوطني كمتفرج.

وقال توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ بعد المباراة :"أنتم تعرفون ما يحدث عادة بعد هذا"، وذلك في إشارة إلى الرحيل المرتقب للاعب عن الفريق.

وكان مسؤولو بايرن ميونخ قد أوضحوا لساديو ماني أنه لم يعد ضمن خطط الفريق.

وانتقل النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ قادمًا من ليفربول الإنجليزي، الصيف الماضي، ووقَّع معه عقدًا، يمتدُّ ثلاثة أعوام مقابل 32 مليون يورو.