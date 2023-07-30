بـ 28 طائرة درون.. روسيا تحبط هجمات بالطائرات المسيرة في موسكو والقرم

أحبطت روسيا اليوم الأحد هجوما ليليًا شنته طائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة الروسية موسكو، دون تسجيل إصابات لكنه دفعها إلى إغلاق مطار العاصمة الدولي الواقع جنوب غرب العاصمة لبعض الوقت.

وأعلنت السلطات الروسية، إحباط هجوم بالمسيرات الأوكرانية على العاصمة موسكو، وقال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، إن طائرات أوكرانية بلا طيار شنت هجوما هذه الليلة، مشيرًا إلى أن الهجوم أدى إلى تضرّر واجهتا برجين يضمان مكاتب في المدينة بشكل طفيف. دون وقوع إصابات.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن الهجوم شن عبر 3 طائرات مسيرة أسقطت إحداهما، وتم تحييد الاثنتين الأخريين بأنظمة الحرب الإلكترونية وتحطمتا.

وأغلق مطار فنوكوفو الدولي في جنوب غرب موسكو بشكل مؤقت أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقا الرحلات الجوية.

هجوم على القرم

وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، أعلنت السلطات عن إحباط هجوم أوكراني باستخدام 25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد عن تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى أن 9 مسيرات أخرى تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية.

وذكرت السلطات الروسية، أن الهجوم الذي استهدف شبه جزيرة القرم لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات.