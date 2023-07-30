تدشين حملة “نبادر معًا” في المنطقة الشرقية

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، حملة "نبادر معًا" التي تنظمها الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الفيروسي 2023م.

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وشدد أمير المنطقة الشرقية على ضرورة استمرار حملات التوعية الصحية لرفع ثقافة المجتمع، واستخدام وسائل التواصل الحديثة للوصول للمستهدفين، من أجل تحقيق الأمن الصحي الذي لا يقل أهمية عن كافة جوانب الأمن، مشيداً بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للشؤون الصحية في هذا المجال.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي الصحي لدى العمالة عن المرض وتخفيض حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي من خلال معرفة طرق الإصابة وكيفية الوقاية، واتخاذ احتياطات مكافحة العدوى في مواقع الرعاية الصحية لأهميتها في الوقاية من انتقال الفيروسات المسببة لالتهاب الكبد وغيره من الأمراض المعدية، إضافةً إلى للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة المهنية لإسهامها في وقاية العاملين في مجال الرعاية الصحية من التهاب الكبد الفيروسي.

تحت رعاية سمو #أمير_الشرقية، #صحة_الشرقية تطلق حملة #نبادر_معًا للتوعية بالتهاب الكبد الفيروسي بالشراكة مع #أمانة_المنطقة_الشرقية والتعاون مع جمعية توعية الجاليات. pic.twitter.com/p4LyoQiBbY — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) July 30, 2023

من جانبه، أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أن الحملة تستهدف المجتمع بشكل عام، و100 ألف من العمالة "عمال النظافة" بشكل خاص، إضافةً لتوزيع 10 ألاف ملصق توعوي، وسيتم تفعيل الحملة في أماكن تجمعات العمالة، ومساكنهم ومقرات عملهم، في محافظة الخبر، والظهران، والدمام، والقطيف.

وأشار العريفي إلى أن الحملة تستمر بعد انطلاقها لمدة عشرة أيام، وتتضمن مساراً ميدانياً، وإلكترونياً، وتعليمياً، منوهاً برعاية ودعم سمو أمير المنطقة اللامحدود للقطاع الصحي في المنطقة.

حضر التدشين أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عمر الدويش، والمدير التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي.

من ناحية أخرى، كشفت قوات الأمن العام، طريقة جديدة لترويج المخدرات في المنطقة الشرقية.

واستعرضت المديرية العامة للأمن العام، في فيديو عبر صفحتها بموقع "تويتر"، قيام قوات المهمات والواجبات الخاصة في المنطقة الشرقية، بتنفيذ مداهمتين أمنيتين أسفرتا عن الإطاحة بثلاثة من مروجي المخدرات في المنطقة، مواطن ومقيمين من الجنسية الباكستانية.

وأظهر الفيديو، استعداد القوات الجيد للمهمة، وإلمام القوات المشاركة في العملية بكافة المعلومات المطلوبة، والتأكيد على سلامة المواطنين في محيط العمليتين.