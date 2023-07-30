بطل الإسكواش المصري مروان الشوربجي ينضم لشقيقه في منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، الأحد، تجنيس البطل المصري مروان الشوربجي المصنف السادس عالميًا، على غرار شقيقه الأكبر محمد الشوربجي.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني: "يسعدنا الإعلان أن المصنف السادس عالمياً مروان الشوربجي التزم بتمثيل إنجلترا بصورة فورية".

وكان محمد الشوربجي شقيق مروان الأكبر قد حوَّل ولاءه العام الماضي ليمثل إنجلترا.

متى الظهور الأول لمروان؟

وأوضح الاتحاد أن الظهور الأول لمروان كلاعب إنجليزي في بطولة باريس ألبين للإسكواش التي تقام بين 27 أغسطس و2 سبتمبر المقبلين.

وحصد الشوربجي صاحب الثلاثين عامًا، 13 لقبًا في مسيرته الاحترافية.

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وسينافس الشوربجي في جولات المحترفين وبطولات الاتحاد الدولي للإسكواش تحت علم إنجلترا.

أو تعليق من مروان الشوربجي بعد إعلان تمثيله لإنجلترا

وعلق الشوربجي على تمثيله لإنجلترا، قائلًا: "لا أستطيع أن أصف حماسي الشديد لتمثيل إنجلترا الموسم المقبل".

وأضاف: "أشعر أنني أريد أن أبدأ فصلاً جديداً في مسيرتي بتمثيل إنجلترا وأن أرد الجميل للبلد الذي منحني كل شيء".

وتابع: "كانت إنجلترا موطني في آخر 16 عامًا. عملت مع الكثير من المدربين البريطانيين خلال مسيرتي حتى الآن، وتلقيت تعليمي في هذا البلد ودائماً ما عاملني الناس بتقدير واحترام ولهذا أريد أن أرد الجميل".