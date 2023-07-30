الأهلي يعلن رسميًا ضم سانت ماكسيمين لصفوفه

أعلن النادي الأهلي رسميًا، الأحد، تعاقده مع الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
ونشر الأهلي فيديو للاعب بقميص وهو يرتدي قميص الفريق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عليه تعليق: "لأننا لانقبل إلا بالأفضل، عليه وقع الاختيار".
لأننا لانقبل إلا بالأفضل، عليه وقع الاختيـار 💚@asaintmaximin #AsmToAlahli pic.twitter.com/fQUlSeLw49
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 30, 2023
وكان نادي نيوكاسل يونايتد قد أعلن رسميًا، الأحد، رحيل مهاجمه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، إلى صفوف أهلي جدة.
وقال النادي الإنجليزي في بيان، اليوم الأحد: "انضم آلان سان ماكسيمين إلى الأهلي السعودي مقابل رسوم غير معلنة، لينهي فترة 4 سنوات في صفوف الماكبايس".
وأضاف: "يشكر الجميع في نيوكاسل يونايتد آلان على مساهمته في النادي، ونتمنى له التوفيق في الفصل التالي من مسيرته".
📸📝💚 pic.twitter.com/nQZnStJHze
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 30, 2023
وانضم سانت ماكسيمين إلى صفوف نيوكاسل في عام 2019، قادمًا من نيس الفرنسي.
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وخاض سانت ماكسيمين مع نيوكاسل 124 مباراة، سجل فيها 13 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة.