كأس الملك سلمان.. مدرب الشباب: محظوظ لتدريب هؤلاء اللاعبين

اعتبر الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الشباب الجديد، نفسه محظوظًا بتدريب لاعبي فريقه، قبل خوض أول مباراة له ضد الزمالك غدًا الإثنين في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

ويلعب الشباب أمام الزمالك ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من كأس الملك سلمان للأندية.

وكان الشباب تعادل مع النصر بدون أهداف في مباراة الجولة الأولى.

وستكون مباراة الزمالك هي الأولى لكايزر، الذي تم تعيينه رسميًا الأسبوع الماضي فقط، علمًا بأن خوان براون هو من قاد الفريق بصورة مؤقتة في الفترة الماضية.

كايزر: خضت مرانًا واحدًا مع اللاعبين

وقال كايزر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، "أمتلك فريقًا جيدًا وخضنا سويًا مرانًا واحدًا فقط، وتعرفت على قدرات اللاعبين بشكل سريع".

وتابع "أعتبر نفسي مدرباً محظوظاً لأنني امتلك لاعبين رائعين، شاهدت لهم العديد من المباريات وحللت نقاط القوة والضعف وسنقدم أفضل أداء في مباراتي الجولتين الثانية والثالثة".

وأكمل "الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد المنستيري التونسي، وسجل 4 أهداف رائعة، لاعبو الشباب أيضاً ظهروا بشكل رائع أمام فريق بحجم النصر رغم الخروج بنتيجة التعادل، وفي المجمل الزمالك يمتلك لاعبين مميزين خاصة من الناحية الهجومية".

وأشار المدرب الهولندي إلى أن موقف جوستافو كويلار المنضم حديثا إلى الفريق من الهلال غير واضح بخصوص المشاركة في مباراة الزمالك.

باهبري: تابعنا الزمالك في الفترة الماضية

بدوره قال لاعب الشباب السعودي هتان باهبري "تابعنا مباريات الزمالك في الفترة الماضية، وحصلنا على تعليمات فنية من أجل تلك المباراة من جانب المدرب".

وأوضح "الحظ لم يحالفنا أمام النصر، وبإذن الله سنكون موفقين في مواجهة الزمالك ونحصد الـ3 نقاط، والمدرب سيضيف إلينا الكثير بخبراته الكبيرة، ونحن أدواته داخل الملعب، وسنُسعد جماهيرنا بالانتصار".