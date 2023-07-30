مستشار رئيس النيجر: محمد بازوم محاصر في القصر الرئاسي

كشف محمد مبارك مستشار رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، أن الأخير بخير وهو محاصر في القصر الرئاسي.

اقرأ أيضا| رئيس تشاد يتطوع للقاء المجلس العسكري في النيجر

وقال مبارك، اليوم الأحد، إن رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي إيتنو، يعمل على وساطة للإفراج عن بازوم، حسب "العربية".

وشدد على أن الوساطة الحالية تعمل على إعادة بازوم إلى منصبه، وهي قادرة على ذلك، لافتا إلى أن فرنسا تعمل أيضا مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لأجل عودته.

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في الغرب، تعليق كافة الأنشطة التجارية والمساعدات المقدمة إلى النيجر.

وفرض قادة دول "إيكواس" خلال قمتهم الطارئة، اليوم الأحد، عقوبات مالية وحظر سفر على قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم.