“نيمار” الزمالك يحقق رقمًا مصريًا مميزًا في البطولة العربية

حقق سيد عبدالله الشهير بـ"نيمار"، لاعب الزمالك، رقمًا مميزًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) 2023، بعد مباراة الاتحاد المنستيري التونسي.

واكتسح الزمالك نظيره الاتحاد المنستيري التونسي أول أمس الجمعة برباعية دون رد في مباراة الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من كأس الملك سلمان للأندية.

ودخل سيد عبدالله نيمار بديلًا في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدفين الثالث والرابع.

ويتصدر نيمار قائمة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية حتى الآن برصيد هدفين، متفوقًا على كل نجوم البطولة.

ليس هذا فحسب، وإنما أصبح نيمار أول لاعب مصري يسجل هدفين في مباراة واحدة من البطولة العربية للأندية بمختلف مسمياتها منذ 2019.

وكان وجيه عبدالحكيم، لاعب الإسماعيلي، هو آخر لاعب مصري أحرز ثنائية لفريقه في البطولة، وجاءت في شباك الأهلي بنغازي الليبي في 13 سبتمبر 2019.

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