الرئاسة الفلسطينية: اشتباكات عين الحلوة تجاوز لكل الخطوط الحمراء

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان، هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني وأمن المخيم.

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أضافت الرئاسة الفلسطينية، في بيان مساء اليوم الأحد: "ما حدث من مجزرة بشعة واغتيال غادر وإرهابي لمناضلين من قوات الأمن الوطني، أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية في الحفاظ على صون الأمن والأمان لشعبنا في مخيم عين الحلوة، والسهر على أمن الجوار اللبناني، هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني وأمن المخيم".

تابعت: "هناك مجموعات إرهابية متطرفة دأبت منذ سنوات العمل على إدخال المخيم في تنفيذ أجندات هدفها النيل من الاستقرار الذي يشهده المخيم.. هذا الأمر غير مسموح به، ولن يمر دون محاسبة مرتكبي هذه المجزرة.. أمن المخيمات خط أحمر، ومن غير المسموح لأي كان ترويع أبناء شعبنا والعبث بأمنهم".

ودعمت الرئاسة الفلسطينية ما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، وأكدت حرصها الشديد على سيادة لبنان، بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون.

استكملت: "عملنا طوال السنوات الماضية وبجهد كبير للحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية والأمنية، وسنبقى على هذا الطريق للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وحماية أبناء شعبنا في المخيمات وتحت سيادة القانون والأمن اللبنانيين".

ماذا يحدث في مخيم عين الحلوة؟

وكان الجيش اللبناني، أعلن مساء اليوم الأحد، إصابة عدد من العسكريين من جراء الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وقال في بيان، إن الإصابات وقعت إثر سقوط قذيفة في أحد المراكز العسكرية، وإطلاق النار على مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش.

وأضاف: "تحذر قيادة الجيش من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب، وتؤكد أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل".

وتتصاعد الاشتباكات المستمرة منذ السبت بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأعلنت مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 6 أشخاص قتلوا في هذه الاشتباكات وذلك بعد مقتل قيادي في حركة فتح، حسب "العربية".