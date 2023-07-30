رياح مثيرة للأتربة على المدينة المنورة اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، اليوم الإثنين.

وذكر بيان للأرصاد، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن الرياح تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، على المدينة المنورة ووادي الفرع العلا والعيص وخيبر، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ غداً الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 - 50 درجة مئوية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة تسجل 50 درجة

وذكر المركز أن المنطقة الشرقية ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بشكل كبير، من التوقع أن تصل درجة الحرارة معه ما بين 48 - 50 درجة مئوية، فيما ستشهد الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض درجة حرارة تراوح بين 46 - 48 درجة مئوية.

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