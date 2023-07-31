الأحصاء: اقتصاد المملكة ينمو بمقدار 1.1 % في الربع الثاني من 2023

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين عن نمو الاقتصاد السعودي بمقدار 1.1% مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من 2023، وذلك مقارنة بالربع الثاني من 2022.

#الهيئة_العامة_للإحصاء

الاقتصاد السعودي ينمو بمقدار 1.1٪ مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.5٪ خلال الربع الثاني 2023م. للاطلاعhttps://t.co/1Q54zHEz2h pic.twitter.com/KtdtLyQiL5 — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 31, 2023

وذكرت الهيئة العامة للأحصاء، أن النمو خلال الربع الثاني من 2023، يعود بسبب الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5 في المائة، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7 في المائة، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي.

اقرأ أيضًا: الإحصاء: 29 مليار ريال فائضًا تجاريًا مايو الماضي

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا بمعدل 0.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بالربع الأول من عام 2023 متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 1.8% إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6%على أساس ربعي.