8% ارتفاعًا في حركة السفن بموانئ المملكة

أظهرت نشرة إحصاءات النقل البحري، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في حركة السفن لموانئ المملكة لعام 2022م بنسبة 8.06% مقارنةً بعام 2021م، إذ بلغ إجمالي حركة السفن في الموانئ السعودية أكثر من 14 ألف سفينة.

اقرأ أيضًا.. الإحصاء: 1.1% معدل نمو اقتصاد المملكة بالربع الثاني من 2023

وتصدر ميناء جدة الإسلامي، المرتبة الأولى كأعلى الموانئ في حركة السفن بنحو 4 آلاف سفينة، يليه ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بنحو 2.2 ألف سفينة، ثم ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بـ2.1 ألف سفينة.

وأوضحت النتائج أن عدد الركاب في موانئ المملكة لعام 2022م، ارتفع بنسبة 56.09% مقارنة بعام 2021م إذ بلغ مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين أكثر من مليون راكب، وجاء ميناء جازان الأعلى بأكثر من 516 ألف راكب.

وبلغ إجمالي حجم البضائع المناولة في موانئ المملكة أكثر من 359 مليون طن لعام 2022م إذ كانت البضائع السائبة السائلة هي الأعلى بنسبة I.36 تليها الحاويات بنسبة 1.94 من إجمالي البضائع المناولة في الموانئ، فيما بلغ عدد المنشآت العاملة في أنشطة النقل البحري لعام 2022م أكثر من ألف منشأه بارتفاع 3.04 عن عام 2021م.