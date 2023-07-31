“التأمينات الاجتماعية”: إنجاز أكثر من 25 مليون خدمة عبر منصة “تأميناتي أعمال”

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الاثنين عن عدد الخدمات المنجزة إلكترونياً عبر منصة "تأميناتي أعمال" للنصف الأول من العام الحاري 2023.

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أنه تم إنجازة 25.7 مليون خدمة إلكترونية عبر منصة "تأميناتي أعمال"، موضحة أن من بينها أكثر من 4.3 ملايين خدمة استباقية لصاحب العمل والتي تنفذ له -دون طلب- وبشكل تلقائي بما يختصر دورة العمل بفضل الارتباط والتكامل مع الجهات الأخرى.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن هذا يأتي ضمن جهود المؤسسة في تقديم الخدمات الرقمية الشاملة والمتكاملة لأصحاب العمل.

هذا وتقدم منصة "تأميناتي أعمال" أكثر من 60 خدمة مؤتمتة بشكل كامل لإدارة العلاقة التأمينية بين صاحب العمل والمشترك، ويستفيد منها أكثر من 1.7 مليون منشأة حول المملكة لإدارة العمليات التأمينية لأكثر من 12 مليون مشترك في أنظمة التأمين الاجتماعي.

ويمكن لأصحاب العمل التواصل مع ممثلي خدمة العملاء وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع المؤسسة عبر خدمة "الزيارة الافتراضية" التي تتيح للعميل التواصل المباشر بالصوت والصورة وإنهاء جميع المعاملات بكل يسر وسهولة ودون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع المؤسسة.

يُذكر أن منصة "تأميناتي أعمال" تأتي ضمن مجموعة المنتجات والخدمات الرقمية التي تقدمها "التأمينات الاجتماعية" لكافة عملائها من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل التي تؤكد التوجّه الإستراتيجي للمؤسسة نحو التحول الرقمي الشامل كمؤسسة تأمين اجتماعية رقمية وطموحة وتحقق التميز في خدمة العملاء.