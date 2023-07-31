كأس الملك سلمان للأندية.. الاتحاد يصدر بيانًا بشأن إصابة طارق حامد

أعلن نادي الاتحاد اليوم الإثنين آخر تطورات حالة طارق حامد، لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال مباراة الفريق ضد الصفاقسي التونسي.

وأصيب طارق حامد في الوجه خلال المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد على الصفاقسي 1 / صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) الجارية في السعودية.

وأصدر الاتحاد بيانًا عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيه "أجرى لاعب الفريق الكروي الأول طارق حامد عملية جراحية تكللت بالنجاح، على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق أمام الصفاقسي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية".

وأضاف الاتحاد في بيانه "اطمأن رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار بن عبد الله الحائلي على حالة اللاعب الصحية وسلامته متمنيا له عاجل الشفاء."

وكان فوز اتحاد جدة في مباراة أمس بهدف وحيد سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، كافيا لحسم التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.

فقد رفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بفارق نقطتين أمام الشرطة العراقي ويليهما الترجي التونسي برصيد نقطة واحدة والصفاقسي بدون رصيد من النقاط.

وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة لقاء الاتحاد مع الشرطة والترجي مع الصفاقسي يوم الأربعاء المقبل.