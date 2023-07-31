مسام: نزع 625 لغمًا من أراضي اليمن خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2023م، انتزاع 625 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 22 لغمًا مضادًا للأفراد، و146 لغمًا مضادًا للدبابات و456 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

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ونزع فريق "مسام" 51 لغمًا مضادًّا للدبابات و209 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن من نزع 8 ذخائر غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة استطاع فريق "مسام" نزع 4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الخوخة، كما تمكن الفريق من نزع 9 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية حيس، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

كما استطاع فريق "مسام" نزع 70 لغما مضادا للدبابات و107 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 15 لغما مضادا للأفراد بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" لغمين مضادين للدبابات و112 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية صبر، ونزع 6 ألغام مضادة للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات و12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو حتى الآن 2.815 لغما، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 408 آلاف و633 لغما زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.