أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصري 4 مواسم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، توقيع اتفاقية تقضي بإقامة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي لمدة أربعة مواسم متتالية اعتبارًا من هذا العام 2023.

وبحسب المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، فإن "الاتفاقية تقضي بتجديد استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري في نسخها الأربع المقبلة، وبنظام جديد يعتمد للمرة الأولى على مشاركة 4 فرق، يحمل اسم (كأس السوبر المصري للأبطال)".

أبوظبي الرياضي والمتحدة للرياضة يعتمدان نظاماً جديداً للبطولة.

«كأس السوبر المصري للأبطال» في أبوظبي أربعة مواسم متتالية — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) July 31, 2023

وأوضح أن "الاتفاقية المبرمة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم تعزز الحرص على الشراكة والتعاون الذي أثمر نجاحات رائعة ولافتة من خلال تنظيم ست نسخ سابقة للسوبر المصري في أبوظبي 2015، 2017، 2018، 2020، 2022 و2023، كما تؤكد على الإسهام في انتشار الكرة المصرية، لا سيما في ظل تميز مجلس أبوظبي الرياضي في إخراج السوبر المصري بما يليق ويضيف لسمعة وعراقة الكرة المصرية، وكذلك تاريخ الأندية المشاركة في السوبر، فضلاً على ترجمتها لامتداد العلاقات الوطيدة التي تربط الإمارات بالشقيقة مصر على الصعيدين الرسمي والشعبي".

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ومن جانبه عبّر عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، عن اعتزاز المجلس باستمرار الشراكة مع اتحاد الكرة المصري، وبما أفضى إلى هذا التعاون المثمر في جعل أبوظبي بمثابة موطن جديد للسوبر المصري، الذي يأتي انسجاماً مع العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.