أخضر اليد يختتم معسكره الإعداد لبطولة العالم المقام في سلوفينيا

اختتم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2004)، الاثنين، معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا، وذلك ضمن المرحلة السادسة والأخيرة من الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023 في كرواتيا.

وخاض الأخضر 6 مواجهات ودية خلال المعسكر، منها مباراتين مع منتخب سلوفينيا، ومثلهما مع منتخب مونتينجرو، ومباراة واحدة مع كل من منتخبا النمسا واليابان.

ويترأس بعثة المنتخب السعودي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر.

📰 أخضر اليد يختتم معسكر الإعداد لبطولة العالم .. والجهاز الفني يعلن القائمة النهائية المزيد من التفاصيل 👇🏻https://t.co/jjwJ9S3Ayk#ناشئين_أخضر_اليد 🤾🏻‍♂️ pic.twitter.com/ZPz8R2BDyS — الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) July 31, 2023

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي غدًا الثلاثاء إلى كرواتيا لخوض غمار منافسات بطولة العالم بنسختها العاشرة.

ويشارك فيبطولة العالم 32 منتخب تم توزيعهم على 8 مجموعات.

ويتواجد ناشئين أخضر اليد ضمن منتخبات المجموعة السابعة (G)، برفقة كلاً من: ألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.

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من جهة أخرى، أعلن الجهاز الفني للأخضر بقيادة الإسباني خافيير كاباناس، عن قائمة المنتخب النهائية التي ستشارك في بطولة العالم، إذ ضمت القائمة 18 لاعباً وهم:

حسين الصفواني، جواد آل عباس، ميثم أبو سرير، أحمد آل سعيد، حسين مويس، علي مقبقب، قاسم آل تركي، سجاد الفردان، حسن الفضل، مهدي آل عباس، أحمد الطويلب، عبدالله المرهون، أحمد العبيدي، دانيال شويخات، عطية الله الحربي، محمد القايد، حسين فريج، سلمان المعيني.