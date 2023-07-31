البيئة: 31 يوما على انتهاء مهلة عودة مواشي وإبل الرعي المملوكة لغير السعوديين لدولهم​

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مُلاك ورعاة الإبل والمواشي غير السعوديين، للاستفادة من الشهر الأخير المتبقي على انتهاء المهلة الممنوحة لهم، لعودة مواشيهم إلى دولهم، التي تنتهي في 31 أغسطس 2023م.

وشددت الوزارة، في بيان لها، على ضرورة الإسراع بعودة مواشيهم قبل انتهاء المهلة الأخيرة، تفاديًا لتطبيق الإجراءات، والتي تتضمن إلغاء جميع تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والإستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة.

يأتي ذلك في إطار حملة "حماية الغطاء النباتي" التي أطلقتها الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف التوعية بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته؛ مؤكدة أن الاهتمام بالمراعي وتنميتها يسهم في تحقيق التنوع الأحيائي المستدام، إلى جانب تخفيف حدة العواصف الترابية واعتدال الأجواء، بالإضافة إلى ازدهار الطبيعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في الهواء، كما يسهم في توازن الأنظمة البيئية وحمايتها، للوصول إلى بيئة مستدامة، وحمايتها من أضرار الرعي المبكر والرعي الجائر.

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