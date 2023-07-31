ليفربول يختار فان دايك قائدا للفريق وأرنولد نائبا له

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن هوية القائد الأول والثاني للفريق، في الموسم المقبل، بعد رحيل قائديه هذا الصيف.

وأعلن ليفربول، اختيار الهولندي فيرجيل فان دايك، قائدا جديدا للفريق، بينما سيصبح زميله المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، قائدا ثانيا ونائبا له.

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فان دايك يبلغ من العمر 32 عاما، ويرتدي أيضا شارة قيادة المنتخب الهولندي.

وفي الليفر؛ يحل فان دايك محل لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون، بعد انضمامه إلى نادي الاتفاق السعودي بعد 12 عاما قضاها في آنفيلد.

وخاض فان دايك 222 مباراة، مع ليفربول منذ انتقاله إلى الريدز من ساوثامبتون في عام 2018.

وقال فان دايك، في البيان: "اختياري شرف كبير لي ولزوجتي وأولادي وعائلتي.. يحمل مذاقا خاصا، والكلمات تعجز عن وصف شعوري في هذه اللحظة.. أشعر بفخر كبير، وسأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجميع يفخر ويسعد بي وبالنادي".

ويبلغ القائد الثاني أرنولد، من العمر 24 عاما، في مفاجأة لاختياره نظرا لصغر سنه.