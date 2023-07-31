أمريكي يلفظ أنفاسه دهسًا أسفل عجلات سيارة خلال مطاردة شرطية

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات حادثة شهدتها ولاية كولورادو الأمريكية قبل أشهر، لشرطي حاول توقيف مشتبه به يتعاطى مخدر الحشيش.

ووفقًا للفيديو الذي نشرته شرطة ولاية كولورادو الأمريكية، فإن الحادثة وقعت في 18 فبراير الماضي، حيث تملك الخوف من متهم خلال توقيفه من شرطي لينزل من سيارته مسرعًا.

وطارد الشرطي التابع لولاية كولورادو الأمريكية، المراهق مستخدمًا مسدسه الصاعق محاولاً اللحاق به، وخلال الركض حاول الشاب عبور الشارع هربًا من التوقيف، فجاءت سيارة مسرعة فدهسته ليفارق الحياة في الحال.

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