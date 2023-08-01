نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يتشرف الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة غدًا الأربعاء.

اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ رئيس بنين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

ويشارك في غسل الكعبة المشرفة، عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، ومن بعده أبناؤه البررة، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين.

وتعمل إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام على توفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة، لتطييب الكعبة المشرفة بعد غسلها.