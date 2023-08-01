رئيس البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي على حوادث حرق القرآن يسهم في نشر الكراهية والتطرف

شدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الثلاثاء، على أن صمت المجتمع الدولي ومنظماته وعدم ردع الأفكار والتحركات المتطرفة والأفعال المشينة مثلما يحدث من تكرار لحوادث حرق نسخ المصحف الشريف في السويد والدنمارك، سيدخل الجميع في دائرة من العنف.

وأكد العسومي، على أن تلك الممارسات ستسهم في نشر خطاب الكراهية والتطرف، وتهدر كافة الجهود التي تبذل لنشر مبادئ التسامح والتعايش الديني وقبول الأخر.

وفي بيان اليوم، أدان العسومي، واستنكر بشدة إقدام متطرفين على إحراق صفحات من المصحف الشريف أمام البرلمان في العاصمة السويدية ستوكهولم، والذي تزامن مع الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي اليوم لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نُسخٍ من المصحف الشريف في عدد من الدول الغربية.

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وحذر الحكومة السويدية من تجاهل الدعوات والتحركات الدبلوماسية التي قامت بها عدد من الدول العربية ردا على السماح لها بحرق المصحف الشريف على أراضيها.

وطالب رئيس البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية بالمضي نحو تفعيل كافة أشكال المقاطعة مع السويد، وعدم السفر إليها والضغط بشتى السبل حتى توقف السلطات السويدية السماح لهؤلاء المتطرفين ببث سمومهم وأفعالهم المشينة على أراضيها تحت دعوات حرية الرأي، موضحا أن دعمها لهؤلاء المجرمين يعد انتهاكا صارخا لكافة قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية المعنية بذلك.

الدنمارك تدرس فرض قانون لمنع حرق القرآن

مع تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك، أعلنت الحكومة في كوبنهاجن، عن اعتزامها دراسة السبل القانونية التي يمكن من خلالها منع استغلال السماح بمظاهرات يحرق خلالها نسخ من القرآن، خوفًا من تصاعد العنف إزاء تلك الممارسات التي يحتمل أن تكون ردود الأفعال عليها عنيفة.

بدوره، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أمس الاثنين، إنه على اتصال وثيق مع نظيره الدنماركي، مته فريدريكسن، بشأن فرض حظر محتمل.

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وأقدم رجلان أمس الاثنين على حرق نسخة من القرآن الكريم، في ساحة منتورجيت أمام البرلمان للمرة الثالثة في غضون شهرين في السويد، وتزامن ذلك مع عقد منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة إسلامية، اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة تكرار حرق القرآن.