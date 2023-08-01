برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء.

وحسب "واس الأخبار الملكية" عبر "تويتر"؛ اطّلع مجلس الوزراء على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز العلاقات والشراكات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المتبادلة، ويرسخ أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.

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وتناول المجلس عدداً من التقارير حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في السودان والنيجر، ويجدد مطالبة المملكة بتغليب المصلحة الوطنية في هذين البلدين ووقف التصعيد العسكري، والرفض التام للانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم.

واستعرض مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه المملكة رئيس القمة الحالية وجمهورية العراق لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

وأكد مجلس الوزراء على ما توليه المملكة من أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، والدعوة إلى تظافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.

واستعرض المجلس أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، وما صدر عن كبرى المؤسسات الدولية من تقديرات إيجابية وتوقعات باستمراره في النمو وتسارعه العام القادم؛ بدعم من الاستثمارات الناتجة عن المشروعات الضخمة في القطاع غير النفطي.

وأعرب عن ارتياحه للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة (ممثلة في وزارة الطاقة) وحكومة جمهورية مصر العربية (ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

وأعلن التباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الطاقة، وكذلك التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة، والتباحث مع الجانبين البولندي والطاجيكي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية، ووزارة الزراعة في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال الزراعة، والتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ومجموعة الصين للإعلام في جمهورية الصين الشعبية.

ووافق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بلغاريا بشأن إنشاء لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي البلدين.

كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.

ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة الوطنية الإشرافية في جمهورية الصين الشعبية.

ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية موزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية.

ووافق على قيام وكالة الفضاء السعودية -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- باتخاذ ما يلزم في شأن الانضمام إلى ميثاق تأسيس المرصد الفضائي للمناخ.

ووافق على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

وأعلن نقل الإشراف على متحف السلام في المدينة المنورة إلى وزارة الثقافة.