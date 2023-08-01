السيول تجتاح شمال شرق أمريكا وتحذيرات من موجة حر غير مسبوقة

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الأمطار الغزيرة، التي ضربت منطقة نيو إنجلاند الأمريكية، فيما تستعد السلطات في المنطقة لهطول المزيد من الأمطار، التي قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، تحذيرات لسكان أجزاء من منطقة نيو إنجلاند ومناطق إقليم الأطلسي الأوسط من العواصف التي قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة، قبل تعرضها لرياح باردة قادمة من جهة الغرب، حيث تشمل المناطق المعرضة للخطر مدنا كبرى مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا.

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فيما طلبت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، من السكان في الولاية تجنب السفر لحين انتهاء هطول الأمطار، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة المحلية، مصرع أربعة أشخاص على الأقل، بعد أن جرفتهم السيول ببلدة ميكفيلد في بنسلفانيا، مشيرة إلى أن عمال الإنقاذ يبحثون عن ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم رضيع وشقيقته البالغة من العمر عامين بالإضافة إلى امرأة.

تحذيرات من موجة حارة شديدة

وعلى جانب أخر، أصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، تحذيرات من موجة حارة تمتد من شمال غرب المحيط الهادي إلى كاليفورنيا، وعبر الجنوب الغربي وصولا إلى أقصى الجنوب حتى فلوريدا، متوقعة أن تتجاوز درجات الحرارة 46 درجة مئوية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة دفع السلطات لإطلاق تحذيرات لأكثر من 80 مليون شخص.

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