وزير مالية اليمن: منحة المملكة ستخفف من حدة الوضع الصعب الذي يعاني منه المواطن

قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك، اليوم الثلاثاء، إن منحة المملكة إلى اليمن بقيمة 1,2 مليار دولار، ستصنع فارقا كبيرا في تعزيز الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي بشكل عام.

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شدد بريك، خلال تصريحات تلفزيونية له، أنها ستعزز أيضا استدامة المالية العامة، وستساهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه المواطن اليمني.

استكمل: "هذا ليس بالغريب على المملكة وحكومتها، هذه المنحة ستنعكس على الوضع العام في اليمن واستقراره، ما ينعكس على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام".

تابع: "فقدنا 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب استهدافات المليشيات الحوثية للمنشآت النفطية، وهذه المنحة ستخفف من وطأة تأثيرات ذلك".

اختتم: "هذا الدعم ليس الأول أو الأخير، ودائما في كافة وأصعب مراحل اليمن نجد المملكة في ظهر المواطن اليمني".

منحة السعودية لليمن

وبتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ أعلنت المملكة، اليوم الثلاثاء، عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1,2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية.

يأتي ذلك انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.