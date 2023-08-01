انطلاق التصفيات الوطنية للأولمبياد العالمي للروبوت 2023

انطلقت اليوم، الثلاثاء، التصفيات الوطنية في المملكة والمؤهلة للنهائي الوطني "للأولمبياد العالمي للروبوت 2023"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، وصولاً إلى النهائي.

ومن المقرر أن يقام النهائي خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبرالقادم، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

تحت رعاية سمو وزير الرياضه رئيس اللجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية،@AbdulazizTF ينطلق #الاولمبياد_العالمي_للروبوت 🤖

لموسم 2023 تحت عنوان #ربط_العالم دعمكم لـ #أبطال_المستقبل 🇸🇦 تشريف نفتخر به #الروبوت_علم_ورياضة pic.twitter.com/na575DDKfA — الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية (@Saudi_RRC) August 1, 2023

ويهدف النهائي الوطني إلى تأهيل الفائزين والفائزات لتمثيل المملكة في نهائيات الأولمبياد العالمي للروبوت، الذي سيقام في دولة "بنما" في شهر نوفمبر من نفس العام.

وتحظى البطولة بدعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووزارة التعليم، وتهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات البحث والتطوير والابتكار وتنمية القدرات البشرية ورفع مستوى التنافسية للمملكة.

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وكانت المملكة حققت المركز الأول والسابع عالميًا في موسم 2022 وحصلت على مراكز متقدمة في المواسم السابقة.

يذكر أن المسابقة انطلقت في عام 2004 في سنغافورة وتعد واحدة من أكبر مسابقات وبطولات الروبوت على مستوى العالم، ويشارك في النهائيات سنوياً أكثر من 35 ألف مشارك يمثلون أكثر من 90 دولة حول العالم، وأكثر من 14 ألف فريق مشارك.