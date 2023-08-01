توخيل: رحيل ماني عن بايرن ميونيخ هو الحل الأفضل

يرى الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، أن رحيل المهاجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف البافاري "هو الحل الأفضل".

وأعلن نادي النصر تعاقدع رسميًا مع ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليلحق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم في يناير الماضي.

رحيله هو الحل الأفضل

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه مع ليفربول الإنجليزي بسنغافورة في مباراة ودية مع ختام جولة الفريقين الآسيوية: "من الواضح أننا لم نتمكن من استغلال قدرات ماني بالحد الأقصى، وهذا كان عملي ومسؤوليتي لكن في هذه الوضعية كان رحيله هو الحلّ الأفضل".

وأضاف: "لقد تعانقنا طويلا وتصارحنا بأننا لا نحب الطريقة التي جرت بها الأمور، لكننا نعلم في الوقت ذاته بأنها الحل الأفضل في هذه الوضعية".

وأوضح "في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما يشتهي الجميع، من الناحية الإنسانية كانت تربطني علاقة جيدة بماني وستبقى كذلك".

ماني كان يرغب في نهاية مختلفة

في المقابل، قال ماني في تصريحات لشبكة سكاي الألمانية: "رحيلي عن بايرن يشعرني بالألم، كنت أرغب في نهاية مختلفة".

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ومن المنتظر أن يلتحق ساديو ماني بمعسكر النصر في الطائف خلال الساعات القليلة المقبلة.