“كرنفال التمور” ينطلق في بريدة لتسويق 45 نوعاً

انطلق كرنفال بريدة للتمور، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدة جهات حكومية، وأكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين.

ويسعى الكرنفال إلى تسويق إنتاج أكثر من 11 مليون نخلة، و45 نوعاً من التمور.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الكرنفال لمدة 25 يوماً، بمدينة التمور ببريدة.

انطلاق كرنفال التمور ببريدة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، إن الكرنفال يقدم مجموعة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة والبرامج التي تسهم في تمكين أبناء الوطن وتوفير فرص العمل لهم من خلال البرامج الداعمة التي يقدمها عدد من الجهات والمؤسسات بالمنطقة.

وأضاف أن هناك 18 فعالية مصاحبة ستُقام على هامش الكرنفال، يومياً، على أن تتضمن عدداً من المعارض للجهات الحكومية والصناعات التحويلية والأسر المنتجة بمركز النخلة.

وسيُقدم أيضاً في الكرنفال، أمسيات شعرية وفرق شعبية في القصر التراثي، ويستعرض أمام الزوار في سوق الحايط حرفة بناء بيوت الطين وأهازيج الفلاحة القديمة، وتجسيد حياة السوق في الماضي ومجلس القهوه السعودية، وجناح عام الشعر العربي، بالإضافة إلى استعراض الحرف اليدوية المرتبطة بالنخلة ومحاكاة المزارع قديماً وخراف التمور، وركناً للتصوير ومنطقة للأطفال ومعارض للرسامين.

اقرأ أيضاً:

انطلاق النسخة العاشرة من مهرجان العنب في القصيم