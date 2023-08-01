“العليمي” يشيد بالدعم السعودي الجديد لليمن: “صمام أمان لتحقيق الاستقرار”

أشاد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي أعلنته المملكة لبلاده بقيمة 1.2 مليار دولار، بهدف سد عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.

اقرأ أيضاً:

المملكة تعلن عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1,2 مليار دولار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشيد بدعم المملكة

وقال العليمي إن الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة المشرف بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية في اليمن.

وذكر العليمي أن هذا النهج الأخوي والإنساني للمملكة، مثّل باستمرار "صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين ".

في سياق متصل، أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي أثمرت عن هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة إصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات.

اقرأ أيضاً:

وزير مالية اليمن: منحة المملكة ستخفف من حدة الوضع الصعب الذي يعاني منه المواطن