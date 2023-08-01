المملكة الأولى عالمياً في الرغبة بالتبرع بالدم

حصدت المملكة المرتبة الأولى عالمياً، بالرغبة في التبرع بالدم، بعدد متبرعين بلغ أكثر من 420 ألف متبرع من جميع أنحاء المملكة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، إن المملكة حققت نسبة 58% من بين 28 دولة حول العالم، في الإقبال على التبرع بالدم، حسب دراسة لمؤسسة أبسوس آند موري البريطانية.