“الصحة” تؤكد جاهزية منشآتها في المناطق السياحية

أكدت وزارة الصحة جاهزية منشآتها في المناطق السياحية في منطقتي عسير والباحة، ومحافظة الطائف؛ لتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية للمواطنين والمقيمين والسياح والزوار، خلال موسم الصيف.

منطقة عسير

وأوضحت الوزارة جاهزية التعامل مع هذا الموسم عبر طواقم طبية متخصصة ومدربة تدعمها مرافق صحية متكاملة في منطقة عسير، من خلال 20 مستشفى، إضافةً إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب؛ لخدمة الأهالي والزوار من داخل المملكة وخارجها عبر إتاحة 2468 سريراً بتلك المستشفيات, إضافة إلى الأسرة اليومية.

منطقة الباحة

كما نوهت الوزارة، إلى دعم عدد من المستشفيات في منطقة الباحة بالكوادر المتخصصة، بالإضافة إلى زيادة أعداد العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار واستيعاب أكبر قدر ممكن خلال فترة الصيف

كذلك جرى رفع الجاهزية في 94 مركزًا صحيًا بمختلف محافظات المنطقة، حيث أن العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية يعمل بنظام الدوام الممتد 24 ساعة.

محافظة الطائف

وفيما يخص محافظة الطائف، أوضحت الوزارة أنها قدمت خدماتها خلال شهر ذي الحجة الماضي 1444هـ لأكثر من 45 ألف مستفيد في جميع المرافق والأقسام، بالإضافة للعمليات وجلسات الغسيل الكلوي والعيادات،

فيما قدّمت المراكز الصحية خدماتها لأكثر من 21 ألف مستفيد من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.

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